Obramba trdi, da so si anonimno prijavo izmislili

V nadaljevanju preberite:

Kazenska zadeva zoper Branka Ferlina in Ano Damijan zaradi nezakonitega gojenja trave oziroma konoplje, če gre verjeti njunima zagovornikoma Milošu Zariću in Nejcu Ukmarju, ni običajna sodna zgodba. V ozadju naj bi namreč bilo domnevno samovoljno in protizakonito ravnanje grosupeljskih policistov. Največjo vlogo naj bi odigral prav policist Rok M. In prav zato si obramba prizadeva, še pred začetkom glavne obravnave, da bi izločila domnevno nezakonito pridobljene dokaze.