Kljub priznanju uboja bi rad odpustek

»Zelo mi je žal. Sodišče prosim za milejšo kazen.« S temi besedami je 47-letni Ljubljančan Slobodan Bogdanović ljubljansko okrožno sodnico Nevo Bizjak 5. novembra lani še zadnjič prosil za milost.

To, da je 2. julija lani ob 21.30 v Teslovi ulici 30 v Ljubljani s koničastim ostrim predmetom sedemkrat zabodel 44-letno partnerko Matejo C. ter jo ubil, je celo priznal. In posledično sprejel ponudbo tožilke Anite Filipčič za sedem let zapora.

»Kot olajševalne okoliščine sem upoštevala obtoženčevo priznanje krivde, vključno z izrečenim obžalovanjem,« je pojasnila. V dobro mu je štela, da je tistega dne prišel na policijo in odkrito povedal, kaj je zagrešil.

Pred usodnimi vbodi ji je zadal še tope poškodbe, da jo bo ubil, pa ji je grozil že prej. Usodnega večera je pod vplivom drog dejanje storil v stanju zmanjšane prištevnosti. Tožilka po drugi strani ni mogla mimo tega, da je bil v zadnjih 20 letih že devetkrat obsojen, med drugim za dve kaznivi dejanji z elementi nasilja. Tudi daljše zaporne kazni je že prestal. S tožilko se je v celoti strinjala sodnica.