Nova opredelitev umora v življenjski skupnosti

Do 20. januarja je mogoče oddati komentarje na predlog novele kazenskega zakonika, ki so jo pripravili na pravosodnem ministrstvu. V javnosti sta posebno odmevni dve od predvidenih sprememb – če nekdo vzame življenje družinskemu članu, se to lahko kvalificira le kot umor in ne more biti več uboj, kar pomeni tudi višjo kazen, druga pa je, da bi se posilstvo partnerja po novem preganjalo po uradni dolžnosti, ne več na predlog žrtve.