Odredili pripor za napadalca na sodnika

V torek, po zaslišanju na Policijski postaji Ljutomer, so ga po navodilih tožilstva izpustili na prostost, a je konec tedna zaradi novih dejstev, še zlasti, ker gre za specialnega povratnika, le končal za zapahi. Na tožilstvu so namreč ugotovili, da je bil Klement konec lanskega leta pravnomočno obsojen na štiri meseca pogojnega zapora s preizkusno dobo dveh let, in sicer za enako kaznivo dejanje – poškodovanje tuje stvari. Ob tem se je z uničenjem sodnikovega avtomobila ponovilo tudi kaznivo dejanje, povezano z osebo, ki jo je že prej ogrožal. Zato so ga s predlogom za preiskovalna dejanja privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti.