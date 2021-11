Oškodovanja Vegrada pri Bužekijanu ni bilo

Odvetniki Mira Senice so po današnjem pričanju sodne izvedenke ekonomske stroke Milene Kosi na obravnavi na celjskem okrožnem sodišču večkrat predlagali, naj se sojenje konča. Izvedenka je namreč povedala, da je bil posel Vegrada z družbo Bužekijan za Vegrad leta 2007 ekonomsko upravičen. Specializirano tožilstvo sicer trdi, da je bil Vegrad oškodovan za 1,35 milijona evrov, kolikor je plačal Bužekijanu za svetovanje, denar pa je končal pri Senici.

Senica je že julija na sodišču povedal, da se je nanj obrnila Hilda Tovšak, ki je iskala možnost investicij. Z njegovo pomočjo je družba Vegrad kupila za 13,5 milijona evrov delnic Delamarisa, s čimer je postala lastnica pomembnega zemljišča, na katerem so načrtovali turistični projekt. Pogodbo za svetovanje in posredovanje pri poslu je Vegrad sklenil z družbo Bužekijan. Senica je lastniške povezave z družbo sprva zanikal, zadnja leta je to predstavljeno kot dejstvo.

Vpleteni krivdo zanikajo

Specializirano tožilstvo odvetniku Senici očita, da je napeljal nekdanjo direktorico Vegrada Hildo Tovšak, da je zlorabila položaj in v škodo Vegrada privolila v posel, plačala Bužekijanu 1,35 milijona evrov, čeprav je po navedbah tožilstva vedela, »da družba Bužekijan storitev ne bo opravila«. Tožilstvo vztraja, da je bil račun družbi Bužekijan fiktiven. Senici očita še pranje denarja, obtoženi pa sta tudi nekdanja direktorica Bužekijana Blanka Muster za pomoč pri zlorabi položaja, Musterjeva in Seničeva tajnica Olga Zaviršek pa za pomoč pri pranju denarja. Vsi štirje krivdo zanikajo.

Senica je že na julijski obravnavi dejal, da lahko račun izda tudi kdo drug, da je to povsem legalno in da 200.000 Slovencev izdaja račune na tak način. Da je bil posel ekonomsko upravičen, pa je včeraj povedala Kosijeva: »Vegrad je imel investicijski načrt, po katerem so iz projekta pričakovali 145 milijonov evrov prihodkov. Za nakup zemljišča so sicer načrtovali 24 milijonov evrov, kar pomeni, da je Vegrad pridobil zemljišča bistveno ceneje. Kar zadeva Vegrad, je bil posel ekonomsko upravičen.«

Odvetnik Blanke Muster Emil Zakonjšek je predlagal, da sojenje takoj končajo: »Bistveni očitek iz obtožnice je, da je nastala škoda. Ta očitek je zdaj odpadel.« Temu so se pridružili tudi drugi odvetniki. Specializirani državni tožilec Boštjan Valenčič se bo glede predlogov odvetnikov o zaključku sojenja opredelil, ko bo prebral današnje zaslišanje sodne izvedenke. Nadaljevanje sojenja je predvideno konec novembra.