Otrok se je prebudil in splezal na okno

Našla ga je na travi

Mati triletnega otroka, ki je v torek padel z okna stanovanja v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka v Lendavi, je osumljena kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe. Po končani preiskavi so s PU Murska Sobota namreč sporočili, da je otroka pustila v stanovanju samega brez nadzorstva.Kot smo že včeraj poročali, so policiste v torek okoli 9. ure zjutraj poklicali iz Zdravstvenega doma Lendava, da je iz stanovanjskega bloka na Glavni ulici padel otrok. »Po prvih zbranih podatkih je bilo ugotovljeno, da je triletnik padel skozi odprto okno v 3. nadstropju in bil zaradi poškodb odpeljan v bolnišnico. Po izjavi zdravnika je bil lažje poškodovan, a je ostal na opazovanju v bolnišnici,« so pojasnili na PU Murska Sobota.Po neuradnih podatkih je mati spečega dečka pustila doma in se z drugima dvema malčkoma peš odpravila proti vrtcu, kjer sta bila v varstvu. V tem času se je otrok prebudil in prišel do okna, ki je bilo očitno odprto. Kako je splezal na okensko polico, za zdaj ni jasno, je pa nato padel na travnat pas, širok slaba dva metra, med stavbo in parkiriščem, tik ob asfaltu. Mati ga je našla na travi, ko se je vrnila, rahlo je menda krvavel iz nosu, ter ga peš odnesla v Zdravstveni dom Lendava, oddaljen dobrih 400 metrov. Tam so zaradi materinega zelo slabega poznavanja slovenskega jezika le stežka izvedeli, kaj se je sploh zgodilo. Deček dobro okreva, malomarna mati pa se bo najverjetneje srečala s sodniki.