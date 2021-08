Otroka po padcu s tretjega nadstropja rešil sedež motocikla

Iz najvzhodnejšega hrvaškega mesta Ilok, ki leži ob meji s Srbijo, poročajo o nesreči otroka, ki se je k sreči končala le z lažjimi poškodbami. Portal Jutarnji list piše o njegovem padcu z višine enajstih metrov v globino.



Otrok se je po besedah prič naslonil na PVC-mrežo za komarje na oknu v tretjem nadstropju in ta je popustila. Po padcu je pristal na sedežu motocikla, ki je bil parkiran pred zgradbo, zatem pa na zemlji.



Z rešilcem so ga odpeljali v vukovarsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je imel otrok veliko srečo v nesreči. Dobil je le lažje poškodbe. Policisti bodo o nesreči obvestili državno tožilstvo.

