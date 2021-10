Pekovski kombi je pod težo migrantov sedel do platišč

V nadaljevanju preberite:

Če bi 33-letni Renato Beganović, njegov 45-letni brat Šaćo in 26-letni Benjamin Mesić pred ljubljanskim okrožnim kazenskim sodnikom Davidom Špernjakom krivdo za tihotapljenje migrantov čez Slovenijo priznali, bi se za kar nekaj let preselili za zapahe. Tožilka Petra Lavrič bi namreč za prvega predlagala kazen sedem let zapora, za drugega pet let in pol ter za Mesića tri leta. A njeno ponudbo so na predobravnavnem naroku zavrnili.