Pet mejnih policistov menda del kriminalne združbe

Več kot 50 policistov je 8. februarja lani sodelovalo v policijskih dejavnosti v končni akciji razkritja mednarodne kriminalne združbe, ki je neupravičeno in proti plačilu nezakonito omogočala osebam tretjih držav bivanje na območju schengna. Pet policistov, ki so bili osumljeni storitve kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in kaznivega dejanja prejemanje podkupnine, je ostalo brez službe, zoper domnevno vpletene može v modrem in še šest drugih oseb pa trenutno poteka sodna preiskava.