Pet policistov obtoženih nenamernega umora

Tožilstvo v Memphisu v ameriški zvezni državi Tennessee je vložilo obtožnico zoper pet policistov zaradi nenamernega umora 29-letnega Tyra Nicholsa, ki so ga 7. januarja ustavili zaradi brezobzirne vožnje z motorjem. Grozi jim od 16 do 60 let zapora.

Po navedbah tiskovnega predstavnika policije so Nicholsa ustavili zaradi domnevne brezobzirne vožnje; poskušal je pobegniti, a so ga ujeli in pretepli. Zaradi poškodb ledvic in srca je dva dni kasneje umrl. Kot so po ogledu videoposnetka aretacije, posnetega s telesno kamero policistov, povedali odvetniki Nicholsove družine, so ga brcali, udarjali in tresli z elektrošokom manj kot 100 metrov od njegovega doma.

Peterica policistov je obtožena več kaznivih dejanj, poleg nenamernega umora ugrabitve, fizičnega napada in zarote. Iz spletnih zapisov šerifovega urada okrožja Shelby je razvidno, da so obtoženi Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills mlajši, Emmitt Martin III in Justin Smith.

Načelnica policije v Memphisu CJ Davis je dejanja petih policistov označila za grozljiva, brezobzirna in nečloveška ter pozval prebivalce pretežno temnopoltega mesta, naj mirno protestirajo, ko bo posnetek objavljen. Policiste so že odpustili, preiskujejo pa tudi njihove kolege, ki so jim skušali pomagati pri prikrivanju dejstev.

V preiskavo se je vpletlo tudi ministrstvo za pravosodje ZDA, ki v tem primeru policistov ne more obtožiti rasističnega zločina iz sovraštva, saj so vsi temnopolti, tako kot žrtev.

Po navedbah odvetniške ekipe družine ubitega Nicholsa, očeta enega otroka, ki je delal pri družbi FedEx, so ga domnevni storilci divje pretepali tri minute. Prizor naj bi bil podoben tistemu iz leta 1991, ko so policisti v Los Angelesu zverinsko tepli Rodneyja Kinga, kar je povzročilo hude nemire v mestu in drugje po ZDA.

Po objavi posnetka aretacije je, kot poroča BBC, tudi tokrat v Tennesseju zelo napeto ozračje, prebivalci se zbirajo v podporo družini umorjenega Nicholsa, zato je predsednik ZDA Joe Biden že pozval ljudi, da naj protestirajo mirno.