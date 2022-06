Ameriška vladavina kriminala

V nadaljevanju preberite:

Američani se spoprijemajo­ z ­vedno novimi množičnimi umori, vse bolj so ogorčeni­ tudi zaradi kriminala. V San Franciscu, ki so ga v minulih letih zaznamovali kraje, umori­ in šotorjenje brezdomcev na pločnikih, so odpoklicali tožilca Cheso­ Boudina. Slabo znamenje za njegove kolege v Los Angelesu, New Yorku in ponekod drugod razgreva prepire o levih in desnih »globokih državah«.