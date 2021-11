Pravica za temnopoltega Arberyja pomirila strasti

V nadaljevanju preberite:

Konec lanskega februarja je 25-letni neoboroženi temnopolti Američan tekel po belski soseščini v georgijskem Brunswicku, trije tamkajšnji prebivalci pa so šli na lov za njim. Petintridesetletnega Travisa McMichaela, ki je Ahmauda Arberyja ustrelil do smrti, čaka dosmrtni zapor, njegovega očeta Gregoryja in soseda Roddieja Bryana visoke zaporne kazni. Le nekaj dni po oprostitvi belskega morilca demonstrantov gibanja »Življenja temnopoltih so pomembna« v Wisconsinu je ameriška roka pravice spet vsaj malo pomirila razklano družbo.