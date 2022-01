Po begu sta trčila in zbežala peš

Potem ko so policisti v nedeljo okoli 8.30 na južni ljubljanski obvoznici pri vožnji z več kot 200 kilometrov na uro posneli voznika osebnega vozila audi z nameščenimi madžarskimi registrskimi tablicami, so se podali za njim v filmski lov. S cestnim divjakom so imeli v teh dneh opravka tudi policisti PU Murska Sobota.

»Vozilo je nadaljevalo proti Primorski, nato je voznik zavil na izvoz Vrhnika. Tam ni ustavil, ko je videl modre luči, ampak je nadaljeval do izvoza proti Logatcu in v semaforiziranem križišču zapeljal v rdečo luč ter trčil v vozilo, ki je pravilno pripeljalo v križišče,« so o vozniku audija sporočili z ljubljanske policijske uprave. Nato je nevozen obstal na pločniku, voznik in njegov sopotnik pa sta peš zbežala vsak v svojo smer.

»V nesreči je bil voznik drugega vozila lažje poškodovan,« je sporočila Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana. Policisti iščejo dva mladeniča, stara okoli 20 let, črnih las. Voznik je bil oblečen v temne hlače in bele športne copate, sovoznika so opisali kot suhe postave, oblečen je bil v rdečo puhovko, modre hlače iz džinsa in črno-bele športne copate. Policisti še ugotavljajo izvor vozila, je dodala Aleksandra Golec. »Po do zdaj znanih podatkih so policisti zaznali sum storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in zapustitev poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je sklenila.

S PU Murska Sobota so poročali o čezmejnem zasledovanju. Zgodilo se je minuli četrtek, ko so bili ob 2.54 obveščeni, da je na bencinskem servisu v Pincah voznik osebnega avtomobila citroën saxo natočil gorivo in se odpeljal, ne da bi poravnal račun. »Patrulji sta vozilo izsledili na avtocesti A5 v smeri proti Mariboru ter ga poskusili zaustaviti z modrimi lučmi in zvočnimi znaki. Voznik tega ni upošteval, temveč je z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval vožnjo proti Mariboru,« je povedala tiskovna predstavnica Policijske uprave Muska Sobota Suzana Rauš.

Ob 3.22 je patrulja PU Maribor na avtocesti pri Pernici uporabila sredstvo za prisilno ustavljanje vozil oziroma stinger, a ga je voznik obvozil po skrajnem robu vozišča avtoceste ter nadaljeval vožnjo proti Avstriji. O možnosti čezmejnega zasledovanja so naši policisti obvestili avstrijske varnostne organe ter se za pobeglim voznikom podali na ozemlje naših severnih sosedov. Bežečega so prijeli blizu Gradca in ga predali v postopek avstrijskim policistom. Pokazalo se je, da gre za 43-letnega državljana Ukrajine, ki ima urejeno bivanje na Češkem.

Tujca so naslednjega dne predali našim policistom, ti ga bodo ovadili zaradi tatvine goriva. Ugotovili so še, da ima vozniško dovoljenje, vendar z veljavnim ukrepom prepovedi vožnje do februarja 2023. »Zoper njega je bil podan obdolžilni predlog na sodišče za prekrške, kjer mu je bila s sodbo zaradi vožnje v času ukrepa in prekrškov izrečena kazen 2200 evrov in stranska sankcija 23 kazenskih točk,« je pojasnila Suzana Rauš.