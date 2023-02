Po četrt stoletja bodo v zadevi Tekačevo iskali biološke sledi

Kristijanu Kameniku tožilstvo očita štirikratni umor v Tekačevem leta 1997. V tem času je tehnologija tako napredovala, da so z analizo bioloških sledi odkrili sostorilca, zadeva je še v preiskavi. Ker bi zaradi tehnološkega napredka pri analizah lahko odkrili še kaj, je sodni senat ugodil predlogu tožilstva za ponovno vrednotenje že opravljenih analiz in ponovni pregled nekaterih materialnih dokazov.

Okrožni državni tožilec Gorazd Kacijančič je sodnemu senatu, ki mu predseduje sodnica Alenka Jazbinšek Žgank, predlagal ponovno vrednotenje že pridobljenih analiz DNK oziroma analiz bioloških sledi. Poleg tega je predlagal, da bi po četrt stoletja analizirali še nekatere druge predmete: »Čeprav po 25 letih realno ni mogoče pričakovati, da bodo odkrili nove biološke sledi, vendarle predlagam, da se strokovnjakom naloži ponovni pregled nekaterih zaseženih predmetov, in sicer cigaretnih ogorkov, papirnatih nalepk, tulcev nabojev in kovinskih lisic.« Predlagal je, da vrednotenje že opravljenih analiz in novi pregled opravi Nacionalni forenzični laboratorij.

Kamenikova zagovornica odvetnica Maksimilijana Kincl Mlakar je vztrajala, da mora analizo opraviti Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. Temu je sledil tudi senat, ki je sicer pritrdil predlogu tožilstva, da bodo torej strokovnjaki vrednotili že opravljene in opravili nekatere nove analize.

Psihologa zavrača

Tožilec Kacijančič je vztrajal še, da Kamenika pregleda izvedenec psihološke stroke, ki naj bi podal mnenje o njegovi osebnostni strukturi. Kincl Mlakarjeva je temu nasprotovala že v preteklosti, danes je svoje mnenje ponovila: »Izvedenec psihološke stroke nikakor ne bo mogel odgovoriti na ključna vprašanja v tem kazenskem postopku. Ta so nam vsem jasna in nimajo zveze z osebnostjo Kristijana Kamenika. Izvedensko mnenje ne bi pripomoglo k razjasnitvi dejanj, ki se mu očitajo, zato je popolnoma nepotrebno.« S tem se je strinjal tudi senat, sploh ker Kamenik zavrača pregled pri psihologu, v pogovor z njim pa ga ne morejo prisiliti.

Senat je zavrnil še predlog tožilca, da bi angažirali izvedenca, ki bi pregledal pričo, ki jo je še treba zaslišati, pa je na sodišče zaradi bolezni ni bilo. Medtem ko je Kamenikova zagovornica prepričana, da priča ni zmožna pričati, je tožilec hotel, da to odloči izvedenec, senat bo zdaj o tem povprašal osebno zdravnico priče.

Kristijan Kamenik je bil zaradi štirikratnega umora v Tekačevem že obsojen na 20 let zapora decembra 1999. Sodba je bila razveljavljena, na ponovnem sojenju pa je bil oproščen. Začetek ponovnega, tretjega, sojenja se je zavlekel, ker je bil Kamenik vmes po zaporih zaradi preprodaje prepovedanih drog. V tem času so bili iz spisa izločeni ključni dokazi, tudi športni copati. S precej manj dokazi se je tako novembra lani vendarle začelo tretje sojenje, Kamenik pa krivdo v celoti zavrača. Sojenje se bo nadaljevalo predvidoma marca.