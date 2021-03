Kristijana Kamenika spet prijeli v Srbiji

V nadaljevanju preberite:

»Potrjujem, da so ga pred nekaj dnevi prijeli na podlagi tiralice, ki je bila za njim razpisana v naši državi. Aretirali so ga, ko se je z avtom pripeljal na mejni prehod Batrovci in zdaj je v zaporu v Sremski Mitrovici,« nam je srbski odvetnik Ivan Bajazit potrdil, da se je Kristijan Kamenik, eden naših najbolj znanih zapornikov, spet znašel za zapahi. »Veste, zakaj so ga zaprli? Ker mora odslužiti še 20 ali 22 dni kazni,« je dejal odvetnik, ki je Kamenika zastopal v postopku, ki je proti njemu pred leti potekal v Beogradu.