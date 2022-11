Kristijan Kamenik spet na sodišču zaradi štirih umorov

Obramba je zaradi izločitve ključnih dokazov v zadevi Tekačevo predlagala umik obtožnice, tožilstvo pa preložitev obravnave, saj imajo novega osumljenca, proti kateremu bo do konca tedna vložena kazenska ovadba.

Kristijan Kamenik je zaradi štirikratnega umora v Tekačevem leta 1997 danes znova sedel na zatožno klop celjskega okrožnega sodišča. Na prvem sojenju je bil obsojen na 20 let zapora, po odločitvi vrhovnega sodišča je bila sodba razveljavljena. Na ponovljenem sojenju je bil oproščen, pa je bila tudi ta sodba razveljavljena. Naslednjega ponovljenega sojenja pa niso mogli izpeljati – tudi zaradi njegovih pečanj s prepovedano drogo, kar ga je spravilo za rešetke tudi drugod po Evropi. Sam je povedal, da je bil obsojen na Hrvaškem in v Italiji, v Sloveniji še ni bil nikoli obsojen.

Sojenje v zadavi Tekačevo se je ponovno začelo. Na fotografiji Kamenikova odvetnica Maksimilijana Kincl Mlakar. FOTO: Špela Kuralt

V vseh teh letih je bila izločena vrsta obremenilnih dokazov, med drugim tudi sporni športni copati, ki so jih pregledovali slovenski in tuji sodni izvedenci. Odvetnica Kristijana Kamenika Maksimilijana Kincl Mlakar je zato predlagala, da tožilstvo samo umakne obtožnico ali da predsednica senata Alenka Jazbišek Žgank zahteva odločitev zunajobravnavnega senata.

»Če državni tožilec prazne, invalidne obtožnice ne bo umaknil, pozivam predsednico senata, da zadevo preda zunajobravnavnemu senatu, ki bo obtožnico, kakršna je, vsaj zavrnil, če ne zavrgel. Res je, da je obtožnica pravnomočna, a so bili izključeni ključni dokazi, na katerih je temeljila. To narekuje zavrženje ali vsaj zavrnitev obtožnice, kar lahko v tej fazi postopka naredi zunajobravnavni senat.«

Sojenje v zadavi Tekačevo se je ponovno začelo. Na fotografiji okrožni državni tožilec Gorazd Kacijančič. FOTO: Špela Kuralt

Okrožni državni tožilec Gorazd Kacijančič se s tem ni strinjal. Dejal je, da tožilstvo obtožnico še vedno lahko utemeljeno zagovarja. Predlagal pa je, da senat vse razpisane obravnave preloži. Proti še enemu sodelujočemu v zadevi Tekačevo bodi namreč predvidoma še ta teden vložili kazensko ovadbo, vložili bodo tudi zahtevo za sodno preiskavo. Ker gre za isto zadevo, tožilstvo predlaga, da se obravnava preloži, da bodo lahko kasneje obravnavali oba skupaj.

Kincl Mlakarjeva je pričakovano temu nasprotovala: »Obrambi se zdi neverjetno, da je ravno po 25 letih, ko so že razpisani naroki, tožilstvo začelo govoriti o tem, da bo vložena ovadba za neko osebo.« Dodala je, da ni nobenih razlogov, da bi se ta postopek še zavlačeval.

Kacijančič je pojasnil, da se je vedelo, da je v Tekačevem sodelovalo več oseb. Šele razvoj znanosti in tehnologije pa je omogočil, da so za eno od sodelujočih odkrili biološke sledi. To so našli manj kot 25 let pred dogodkom, zato lahko proti tej osebi ukrepajo. Za preostale je postopek zastaral, identiteta vseh niti ni odkrita.

O predlogih obrambe in tožilstva bo sodni senat odločil v prihodnjih urah.