Shranjevanje elektrike je velika težava zelenega prehoda

V nadaljevanju preberite:

Glavno preostalo vprašanje zelenega prehoda je shranjevanje elektrike. Vetrne in zlasti sončne elektrarne delujejo v povprečju tretjino časa, za preostali čas pa je treba uporabiti drug vir, zdaj je to običajno plin, ali pa v tretjini časa proizvesti presežek za dve tretjini časa in ga primerno shraniti. Tudi zato so bile lani baterije v energetiki najhitreje rastoča tehnologija, ugotavlja Mednarodna agencija za energijo (IEA).

V Sloveniji je zdaj hranilnikov dovolj za dve uri hranjenja elektrike, baterije pa zadoščajo za tri minute.