Po obsežni preiskavi pridržali štiri osebe

Mariborski kriminalisti so v tem tednu, skupaj s policisti in kriminalisti drugih policijskih enot, izvedli zaključne aktivnosti v povezavi z več mesecev trajajočo kriminalistično preiskavo s področja prepovedanih drog na območju Policijske uprave Maribor.

»Na podlagi sodnih odredb so pri štirih osebah in na šestih lokacijah na območju Policijske uprave Maribor izvedli osebne preiskave, hišne preiskave zasebnih prostorov ter osebnih vozil, kjer so iskali dokaze o storitvi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog,« so sporočili s Policijske uprave Maribor.

V okviru kriminalistične preiskave so zasegli večje količine različnih vrst prepovedanih drog, in sicer približno 2,8 kg mefedrona, 6.000 ml MDMA v tekočini in 17 kg MDMA v kristalih, 2,7 kg kokaina, 4,5 kg konopljinih vršičkov, 10 kg amfetamina, 1 kg hašiša, 7.000 tablet ecstasya in manjšo količino drugih prepovedanih drog. Prav tako so zasegli 64.780 evrov, za katere obstaja sum, da so bili pridobljeni s preprodajo prepovedanih drog. V eni izmed hišnih preiskav je bilo zaseženo tudi strelno orožje (pištola) z nabojnikom in pripadajočimi naboji.

Predkazenski postopek, ki ga usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, poteka zoper štiri fizične osebe, osumljene storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog in enega kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Skupno so bile pridržane štiri osebe, trije moški, državljani Slovenije, stari 23 let, in 24-letna tuja državljanka. Dva moška sta bila včeraj privedena k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru in je bilo zoper njiju odrejeno sodno pridržanje. Eden izmed osumljencev je bil predhodno že obravnavan zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. V zaključni akciji je sodelovalo okoli 60 policistov in kriminalistov.