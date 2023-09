V požaru v Mariboru ena oseba potrebovala medicinsko pomoč

Kot smo poročali, je včeraj zagorelo v stanovanju v Mariboru, zaradi česar so intervenirali policisti. S PU Maribor so sporočili, da so ob 20.25 prejeli klic o tem, da je moški ženski odvzel ključe stanovanja ter se zaklenil vanj. Nekaj minut zatem je v stanovanju zagorelo.

Na kraj požara so nemudoma napotili policiste. Ob prihodu policistov PP Maribor I na kraj so gasilci vstopili v stanovanje zaradi suma, da je v njem oseba, ki zaradi požara potrebuje pomoč. Ob vstopu v stanovanje, navajajo, so opazili moškega, ki je stopil do odprtega okna ter začel kričati, se nagibati ven in ter nakazovati, da bo skočil skozi okno.

Policist PP Maribor I je takrat skupaj z gasilci stopil do njega, ga prijel in potegnil od okna ter mu preprečil skok. Zaradi možnosti, da se bo poškodoval, so pri tem uporabili prisilna sredstva. V nadaljevanju so mu ponudili tudi medicinsko pomoč. Po doslej znanih informacijah gre za tujega državljana, ki je bival na tem naslovu, so sporočili.

Na kraju je bilo 21 gasilcev iz GB Maribor in PGD Maribor mesto, ki so požar pogasili. Po nestrokovni oceni policistov je v požaru nastala škoda v višini 50.000 evrov.

Opravili so ogled kraja požara, ki je pokazal, da je zagorelo na več različnih mestih po stanovanju. »Trenutno še zbiramo obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti,« so še zapisali pri PU Maribor v današnjem sporočilu za javnost.