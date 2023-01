Po oprostilni sodbi je znova v priporu

V nadaljevanju preberite:

Na sodišču je ves čas trdil, da konoplje ni gojil zaradi droge, temveč da je iz nje izdeloval preparat za zmanjševanje bolečin pri kroničnih obolenjih. S smolo je zalagal številne ter zatrjeval, da jim jo je podaril oziroma so mu zanjo iz hvaležnosti dali kak prostovoljni prispevek. Toda novomeško okrožno sodišče je presodilo, da je bil njegov motiv za gojenje konoplje ter proizvodnjo njenih derivatov finančno okoriščanje, ne pa altruistični vzgibi, saj glede na to, da ni bil zaposlen, ni živel skromno. Med hišno preiskavo so mu zasegli tudi 10.000 evrov gotovine; po sklepu prvostopenjskega sodišča gre za protipravno pridobljeno premoženjsko korist.