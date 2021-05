Po porodu doma ni poskrbela za deklico

V nadaljevanju preberite:

Na 16 mesecev zaporne kazni so na ljubljanskem okrožnem sodišču včeraj obsodili 47-letnico iz okolice Ljubljane zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti. Potem ko je na domu rodila deklico, ni poskrbela zanjo in ni poklicala zdravniške pomoči. Tudi pred svojci ji je vse do konca uspelo prikrivati, da pričakuje otroka. Septembra letos bodo minila že štiri leta od dogodka, ki je popolnoma nepredstavljiv večini mater.