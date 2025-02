Po rutinski operaciji iz bolnišnice odšel na vozičku

V nadaljevanju preberite:

S težavo in nekoliko nerazumljivo je 30-letni Marijo Grbić, sedeč na invalidskem vozičku, v sodni dvorani ljubljanskega okrožnega sodišča izpovedoval, kako se mu je življenje po »nenujnem, a potrebnem« operativnem posegu na glavi čez noč spremenilo.

»Aprila 2021 sem bil hospitaliziran, zdravnik specializant Tomislav Felbabić mi je povedal, da je operacija rutinska, da bom v petih dneh doma,« je v uvodu dejal mladenič, ki je med svojim delom geodeta opazil, da ima težave z ravnotežjem in račkasto hojo, kar so sprva pripisovali njegovi preveliki teži. Pojavile so se leta 2020, ko je prebolel pljučnico, in ker je imel hude glavobole, mu je osebna zdravnica svetovala obisk nevrologa.