Podkupljivi zdravnik Miloševič gre za zapahe

Z obsodilno sodbo, in sicer s tremi leti zapora, se je včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču sklenilo sojenje Zoranu Miloševiču, vodji dejavnosti intervencijske nevrologije Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Sodnica Marjeta Dvornik je tako v zvezi s tem pritrdila tožilcu Iztoku Krumpaku, ki je v zaključnih besedah izrazil prepričanje, da je obširen dokazni postopek »onkraj razumnega dvoma pokazal, da sta obtoženemu dokazani očitani kaznivi dejanji«. Sodba še ni pravnomočna.

Tožilec je obtoženemu očital, da je za pridobitev in ohranitev posla dobave medicinskega materiala za zapiranje možganskih anevrizem od podjetja Emporio Medical v obdobju od 1. oktobra 2010 do 31. avgusta 2012 zase zahteval in sprejel nekaj več kot 100.000 evrov. Del tega denarja je bil nato nakazan na njegov bančni račun na Hrvaškem, del pa na sinovega v Švici. Prav zaradi tega se je na zatožni klopi znašel tudi sin Mihael, ki pa je bil 8. septembra lani v zvezi s tem oproščen obtožbe, da je storil kaznivo dejanje pranja denarja, saj je tožilstvo po izvedenih dokazih ocenilo, da niso podane okoliščine, na podlagi katerih bi Mihael mogel in moral vedeti, da so nakazila, ki jih je prejemal na svoj švicarski bančni račun, dejansko domnevne podkupnine za njegovega očeta.

Nedovoljeno sprejemanje daril in pranje denarja

Miloševič je tako storil dve kaznivi dejanji. In sicer nedovoljeno sprejemanje daril in pranje denarja. Dve leti in deset mesecev zapora si po mnenju sodnice obtoženi zasluži za prvo kaznivo dejanje, še tri dodatne mesece pa za drugo. Hkrati mu je sodnica izrekla tudi 50.000 evrov stranske denarne kazni in odvzem prejete nedovoljene denarne nagrade v višini 101.300 evrov. Za prepoved opravljanja poklica se ni odločila, saj je menila, da ni nevarnosti, da bi izrabljal svoj poklic tudi v prihodnje. Tožilstvo je zanj sicer za nedovoljeno sprejemanje daril predlagalo štiri leta zapora, za pranje denarja osem mesecev zapora ter izrek enotne kazni štiri leta in šest mesecev zapora.

Miloševič je krivdo ves čas zavračal, njegov zagovornik Milan Krstić pa je v zaključnih besedah – te so trajale več tednov, saj so obravnave lahko zaradi slabega Miloševičevega zdravja trajale le dve uri dnevno – spomnil, da je bil obtoženi po odredbi predstojnika član strokovne komisije, ki je izdelek oziroma pripomočke izbiral po kakovosti, ne po ceni ali dobavitelju. Ob tem je bil kritičen do obtožnice, ki da temelji izključno na navedbah oseb, ki so imele v času preiskave status osumljenca.

Začetek dogajanja v aferi korupcije v zdravstvu sega v leto 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na skoraj 60 naslovih po vsej državi. V središču zgodbe se je znašlo podjetje Emporio Medical, za katero tožilstvo meni, da je dajalo darila zdravnikom, ti pa naj bi za protiuslugo še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju. Sprva je bila nekdanja lastnica in direktorica podjetja Urška Jurkovič skupaj z mamo in solastnico Ano Jurkovič kazensko ovadena zaradi dajanja podkupnine. Vendar se kasneje nista znašli v kazenskem postopku, saj sta po mnenju tožilstva zaslužni, da so odkrili kazniva dejanja nedovoljenega prejemanja in dajanja daril. Poleg Miloševiča je bilo doslej obsojenih že več zdravnikov, nazadnje tudi priznani ortoped iz Splošne bolnišnice Novo mesto Gregor Kavčič. ​Senat mu je izrekel še nepravnomočno triletno zaporno kazen, skupaj s 50.000 evri denarne kazni in povrnitvijo 106.898 evrov podkupnin.