Pogrešanega Kranjčana umorila znanca in ga odvrgla na Jelovici

58-letnik iz okolice Kranja, ki je bil pogrešan od 7. junija, je bil žrtev kaznivega dejanja umora, ki sta ga s topim predmetom izvedla njegova stara znanca, njegovo truplo pa nato odvrgla na območju Jelovice, je potrdil Primož Donoša, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Kranj.

Donoša je na današnji novinarski konferenci razkril nekaj podrobnosti o zaključeni kriminalistični preiskavi kaznivega dejanja umora, ki je bilo storjeno 7. junija na območju Policijske postaje Kranj.

Gorenjski policisti so bili v petek nekaj po 15. uri obveščeni o pogrešanju 58-letnega moškega iz predmestja Kranja. Policisti so šli takoj na kraj pogrešanja – ta naj ne bi bil žrtvin stalni naslov, ampak mesto, kjer se je pogrešani zadrževal – in začeli zbirati obvestila. V iskanje so bili vključeni tudi vodniki psov, vendar pogrešanega niso našli.

Primož Donoša, vodja gorenjskih kriminalistov. FOTO: Špela Ankele/Delo

Sočasno so gorenjski kriminalisti na kraju pogrešanja ugotovili dejstva, ki so nakazovala povzročitev kaznivega dejanja. Kriminalisti so v preiskavi, ki je trajala več dni, opravili ogled kraja pogrešanja. Pri ogledu so sodelovali tudi strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija in vodniki policijskih psov za iskanje bioloških sledi.

Na podlagi preiskave je bil podan sum, da je bil pogrešani žrtev kaznivega dejanja, ki sta ga v petek, 7. junija, okoli 2. ure zjutraj izvršila 33-letnik iz okolice Kranja in 26-letnik iz okolice Bleda. Oba sta bila pridržana 10. junija na območju Kranja, odvzeta jima je bila prostost in odrejeno pridržanje.

V nadaljnji kriminalistični preiskavi je bil 10. junija na območju Jelovice najden kraj, kamor sta osumljena odvrgla truplo, ter kraj, kjer sta poskušala uničiti sledi in dokaze.

Osumljenca sta umor izvršila z udarci s topim predmetom, nato pa truplo v prtljažniku avtomobila v lasti enega od osumljenih prepeljala v okolico Jelovice in ga tam odvrgla na težko dostopnem terenu.

Kriminalisti so v zvezi s primerom izvedli šest preiskav objektov in vozil osumljenih. V hišnih preiskavah so poleg elektronskih naprav našli in zasegli tudi dokaze, pomembne za nadaljnji kazenski postopek.

Sodna obdukcija pokojnika je potrdila, da je umrl nasilne smrti. Osumljenca sta po Donoševih besedah dejanje izvršila na grozovit in zahrbten način in iz koristoljubja. Za takšne primere je predpisana zaporna kazen najmanj 15 let. Osumljenca sicer nista bila predhodno obravnavana za kaznivo dejanje.