Pogrešanega madžarskega pohodnika našli mrtvega

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so pogrešanega 45-letnega madžarskega pohodnika danes popoldne našli na območju Jurjevca nad Kamniško Bistrico. Aktivnosti je policija izvajala skupaj z Gorsko reševalno zvezo Slovenije in njihovimi reševalci iz društev GRS Kranj, Kamnik in Jezersko.

Gosta megla je zelo otežila tudi zaključek akcije. FOTO: Policija

Širše območje in višje ležeče točke je policija pregledovala s helikopterjem, teren pa so nekoliko nižje peš pregledovali gorski reševalci, ki so pohodnika na višini okoli 1600 metrov tudi našli.

Okoliščine kažejo, da je pogrešani z območja Dolgih sten in Malih Vratc v Kamniških Alpah padel v lovski prehod skozi Jurjevec nad Kamniško Bistrico in umrl. Okoliščine kažejo na nesrečo. Uporabljal je dereze. Teren na kraju je zelo strm, zasnežen in večinoma poledenel. Ledene ploskve so bile ponekod skrite tudi pod snegom.

Razmere za iskanje so bile zelo težke zaradi velikega in strmega terena, spolzke podlage, nizke baze oblakov ter goste megle, ki je zelo otežila tudi zaključek akcije in odhod reševalne helikopterske ekipe s pokojnikom z gore v dolino s helikopterjem, navaja Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi in samostojni policijski inšpektor.

Razmere v gorah so v teh dneh zelo nevarne. FOTO: Policija

Pozval je tudi k veliki previdnosti in odgovornosti, saj da so razmere v visokogorju nevarne.