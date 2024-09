Policija preiskuje mučenje mačke

Policisti preiskujejo sum mučenja živali, ki naj bi se minuli konec tedna zgodil v Izoli. Blizu Hoferja naj bi se otroci kar dva dni znašali nad mačjim mladičem, ki ga je pred tem zbil osebni avtomobil, je na spletnem omrežju zapisala Nadja Kananović, članica Obalnega društva proti mučenju živali.

Mimoidoča naj bi že v petek videla, kako otroci, stari od 10 do 12 let, s palicami tolčejo po nečem. A ni vedela, za kaj gre. Ko je podobno dogajanje ponovno opazila v soboto, je stopila bliže in videla, da so mačjega mladiča brutalno pretepali s palicami. Zato se je takoj obrnila na društvo, to pa je mladiča odpeljalo v dežurno veterinarsko ambulanto v Koper.

Kot je v nedeljo sporočila Nadja Kananović, mačka noči ni preživela. Dodala je, da se bo zaradi primera obrnila na policijo. So se pa po njenih besedah nekateri starši zatekli celo h grožnjam. »Zdaj imamo vse podatke o starših teh otrok, z njihove strani padajo tudi grožnje, kakopak. Pravijo, da otroci niso naredili nič, razen da so tolkli po mački. Sploh ne vem, kako naj to komentiram,« je rekla.

Na koprski policijski upravi so nam potrdili, da so v soboto ob 21.15 dobili prijavo, da je gospa v koprsko veterinarsko ambulanto prinesla mačko, ki naj bi jo mučili v Livadah. »Videla naj bi dečke, ki so nekaj tepli s palico. Ko je odšla na kraj dejanja, je našla mačjega mladiča, ga pobrala in odpeljala v veterinarsko ambulanto. Policisti intenzivno zbirajo obvestila za potrditev suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali,« je pojasnila tiskovna predstavnica Anita Leskovec.