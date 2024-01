Policija preiskuje ravnanje ZD Kranj po smrti 65-letnice

V nadaljevanju preberite:

Petra in Tina Bilban sta se v ZD Kranj udeležili tudi ustne obravnave v zvezi z domnevno kršitvijo pacientovih pravic. »Kljub zakonski zavezi k molčečnosti glede podrobnosti obravnave vam lahko zagotoviva, da do dogovora ni prišlo. Še vedno sva močno pretreseni in šokirani nad dejstvom, da naš primer ni deležen ustrezne pozornosti na ustreznih organih. Zavračajo odgovornost ob resnosti težav, ki smo jih predstavili,« razočarano ugotavlja Petra.

Podporo, ki sta je od razkritja primera deležni v javnosti, v tej težki situaciji zelo cenita. Javnost pa tudi pozivata, da se ne umakne in ne dopusti, da prevlada tišina. »Le skupaj lahko spremenimo razmere in zagotovimo, da se podobne krivice ne bodo ponavljale,« je poudarila Petra. In še: »V času, ko sva svojo zgodbo delili z javnostjo, sva prejeli veliko izrazov sožalja in podpore. Na žalost smo bili priča številnim podobnim zgodbam, kjer je izguba bližnje osebe posledica nestrokovnega in malomarnega ravnanja zdravstvenega osebja.«