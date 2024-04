Policija spremlja dogajanje v šolskih okoliših

Po streljanju na eni od finskih osnovnih šol se je na enem od slovenskih javno dostopnih medijev pojavil komentar z grožnjo o podobnem dogodku tudi v Sloveniji. Policiji se dogodek zdi malo verjeten, a so slovenske šole vseeno pozvali k povečanju samozaščitnega ravnanja in k pozornosti, če bi kdorkoli opazil kaj nenavadnega.

S pozivom policije so nekatere šole seznanile starše, kar je pa povzročilo precej skrbi. A vodja oddelka za organizirano kriminaliteto sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Ljubljana Stojan Belšak miri, da ni razloga za paniko.

V današnji izjavi za medije je povedal, da si policija prizadeva zagotoviti varnost občanov, šolarjev, državljanov in vseh zaposlenih. »V zvezi s tem policisti obveščajo vodstva šol, centrov za socialno delo in drugih ustanov, da so pozorni na to, če bi pri šolarju, zaposlenemu ali komur koli drugemu opazili predmet ali pojav, ki bi nakazoval na to, da se bi lahko zgodil neljub varnostni dogodek,« je razložil Belšak.

Ob tem je poudaril tudi pomembnost vsakodnevne preventive nezaželenih dogodkov, ki jo lahko izvajajo starši z rednim pregledovanjem šolskih torb svojih otrok in z opazovanjem morebitnih sprememb v njihovem obnašanju.

Pomembno je, da v kolikor kdorkoli prepozna nenavadno obnašanje otrok ali kakšnih drugih oseb povezanih v ali izven šolskega okolja, naj o tem takoj obvesti policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo, so v sporočilu za medije sporočili s PU Ljubljana. Dodali so, da se tudi za preventivno svetovanje o samozaščitnih ukrepih predstavniki šol lahko obrnejo na policijo.

Belšak je dodal še, da je policijo o objavi neprimernega komentarja obvestil občan, ki je komentar opazil na enem od slovenskih javno dostopnih medijev. Ob tem je pohvalil tudi določen medij, saj je komentar umaknil zelo hitro, objavljen je bil tako le tri minute, in s tem preprečil nadaljnje komentiranje in vznemirjanje javnosti.

Komentatorja policija sicer ni izsledila, tako zaradi kratkega časa objave, prav tako pa ni znakov kaznivega dejanja, ki bi dovoljevali podajo pobude za ugotovitev identitete pisca, je dejal Belšak. Dodal je, da si tudi sami želijo, da bi ga lahko izsledili, a za to nimajo pravne podlage, ob tem pa dodal, da gre za grožnjo, ki ni bila usmerjena v nobeno konkretno ustanovo ali krajevno opredeljena.