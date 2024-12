Policisti so ju izpustili in opazovali

Da se kljub navidezni svobodi s tabo lahko tajno ukvarjajo policisti ter tako spremljajo storilce kaznivih dejanj in jim gledajo pod prste, je ugotovil slovenski par, ki si je ustvaril bivališče v prestolnici avstrijske Koroške. V začetku leta se jima je – po poročanju časnika Kronen Zeitung – zalomilo, saj so med mejnim nadzorom na Ljubelju odkrili kokain med njuno prtljago v vozilu. Izpustili so ju naprej, proti Celovcu, vendar ju naslednje mesece niso izpustili izpred oči.

V naslednjih mesecih so nadzorovali Slovenko in Slovenca, ki sta v Avstrijo dovažala načeloma manjše količine kokaina prek različnih mejnih prehodov, nato pa ga prodajala po lokalih v Celovcu ter drugih krajih. Pri tem naj bi si delo razdelila tako, da je moški tihotapil kokain, ženska pa ga je preprodajala strankam po lokalih za 100 evrov po gramu. Policisti so še vedno spremljali njuno početje.

Doma sta iz Kranja

Po navedbah Kronen Zeitunga so si ob številnih informacijah priskrbeli velik kup dokazov, zato so se odločili za prijetje: po aretaciji para so podrobneje preiskali njuno stanovanje v Celovcu, ki sta ga uporabljala tudi kot skladišče za droge ter pribor za preprodajo. »Gre za slovenska državljana z bivališčem v Celovcu. Izvirno oba prihajata z območja Kranja,« je na naše vprašanja odgovorila Waltraud­ Dullnigg­ z deželne policijske uprave (avstrijske) Koroške.

Policija javnosti še ni obvestila o prijetju, saj da je odprtih še veliko vprašanj, ki so jih hoteli prej razjasniti, zaradi česar morajo opraviti več poizvedb. Toda mediji so izvohali, da – glede na dognano – avstrijski kriminalisti izhajajo iz tega, da je gorenjski par od začetka leta nabavil najmanj 200 gramov kokaina pri nas, večinoma v Ljubljani, ga pretihotapil ter s preprodajo po lokalih na drugi strani Karavank zaslužil 20.000 evrov. Zdaj, cinično dodajajo Avstrijci, je par ločen – vsak sedi v svoji priporniški celici, kjer bosta počakala na sojenje in, glede na dokaze, ki so jih zbrali policisti med večmesečnim opazovanjem, morda tudi zaporno kazen.