Policistom je napovedal krvavo leto

S priznanjem krivde se je 38-letni Zlatan Ikić iz Lukovice včeraj rešil ždenja za rešetkami. V ljubljanskem priporu je bil namreč vse od 13. januarja letos, ker je grozil uslužbencu občine Lukovica in policistom. »Obžalujem, kar sem naredil. Žal mi je in vsem udeleženim se opravičujem,« je sklenil obtoženec, ki doslej še ni bil kaznovan. »Lahko mi daste doživljenjsko pogojno, samo da grem lahko domov,« je ob priznanju sporočil ljubljanski okrožni sodnici Ani Klampfer Binder, ki ga je obsodila na eno leto in osem mesecev dolgo pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo treh let.