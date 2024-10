Potapljaču, ki je hotel iz ladje izvleči 258 kilogramov kokaina, osem let zapora

Na okrožnem sodišču v Kopru se je začela glavna obravnava v sojenju tujcema, ki sta marca letos v koprskem pristanišču iz ladje pod vodo poskušala izvleči vreče z 258 kilogrami kokaina. Albanec Edi Bajrami je krivdo priznal in je bil obsojen na osem let zapora. Sojenje Brazilcu Romulu De Souzi Silvi se bo nadaljevalo 10. decembra.

Sredi marca je iz Brazilije v Koper priplula ladja za prevoz razsutega tovora Federal Tokoro. Že na sidrišču je posadka ob ladji opazila potapljača s podvodnim skuterjem. Naslednji dan, ko je bila ladja že privezana ob pomol, so na ladji zaslišali zvoke zaletavanja v ladijski trup, zatem pa so v vodi opazili potapljača, ki sta se od ladje oddaljevala.

Za devet milijonov evrov kokaina

Posadka je poklicala varnostno službo, ta pa je o tem obvestila policiste, ki so ob strugi Rižane na območju pristanišča prijeli Bajramija in De Souzo Silvo. Bila sta še v potapljaški opremi, pri sebi sta imela podvodni skuter in orodje. Na ladji so nato odkrili sedem zavojev s po 30 vrečami kokaina s skupno težo 258 kilogramov.

Tožilstvo Bajramiju in De Souzi Silvi očita, da sta skupaj z drugimi neznanimi osebami sodelovala v mednarodni hudodelski združbi z namenom transporta prepovedane droge. Pri prodaji omenjene količine droge na debelo bi združba po oceni tožilstva lahko zaslužila devet milijonov evrov.

Naloga obtožencev je bila, da se potopita pod ladjo, s t. i. francoskim ključem odvijeta vijake, s katerimi je pritrjena sesalna košara sistema za črpanje morske vode, vstopita v podpalubje in od tam izvlečeta vreče s kokainom, a jima to ni uspelo.

Na julijskem predobravnavnem naroku sta oba izjavila, da nista kriva. 41-letni Bajrami si je danes premislil in sklenil sporazum o priznanju krivde, kot sta se dogovorili njegova zagovornica po uradni dolžnosti Martina Cupin in državna tožilka Nataša Valentič Kuštra. Slednja je v zameno za priznanje predlagala osem let zaporne kazni, sodni senat pa je predlog sprejel. Do pravnomočnosti sodbe mu je senat podaljšal pripor, zaradi težkih materialnih razmer pa ga je oprostil plačila sodnih stroškov.

Dolgoval naj bi 4000 evrov

De Souza Silva in njegov zagovornik po uradni dolžnosti Filip Kukovec se s tožilstvom nista dogovorila, čeprav so današnji narok zaradi pogajanj dvakrat prekinili. De Souza Silva je sicer sprva dejal, da se ne bo zagovarjal, nato pa je podrobno odgovarjal na vprašanja.

36-letni Brazilec je dejal, da je nalogo v Kopru moral opraviti, da bi se rešil dolgov. Pojasnil je, da vsaj od svojega 15. leta redno uživa droge. Dobaviteljem je dolgoval 4000 evrov in poudaril, da je to v Braziliji veliko denarja in da bi ga zaradi tega dolga lahko ubili. Dodal je, da so grozili tudi njegovi družini.

V začetku leta je bil v rehabilitacijski kliniki, iz katere je februarja pobegnil. Opozoril je tudi na težave z bipolarno motnjo, ki so se poslabšale, ko je po begu iz klinike nehal jemati zdravila.

Po njegovih besedah so mu preprodajalci drog marca dali denar za letalsko vozovnico in mu naročili, da mora naslednji dan v Milano. Od tam so ga s kombijem pripeljali v Koper, sam sicer ni vedel, kam je prišel.

Uspela sta odviti le enega od vijakov

V kombiju sta bila voznik iz Albanije in ženska, ki je govorila italijansko. V Kopru je bil v najetem stanovanju dva dni, poleg njega pa so bili v stanovanju še prej omenjena voznik in ženska, Bajrami, še en moški iz Albanije in nekdo, ki je bil po njegovih besedah videti kot šef, saj jim je dajal navodila. Slednji je bil tudi edini, s katerim je govoril De Souza Silva, saj je t. i. šef govoril portugalsko. Z Bajramijem sta se sporazumevala le z gestami, je razložil.

Do ladje sta prvič šla 13. marca, v morju pa sta bila tri ali štiri ure. Kot je pojasnil De Souza, sta plavala po gladini in se potopila šele v bližini ladje. Vstopa v ladijski trup nista našla, zato sta se vrnila na kopno. Po vrnitvi v stanovanje je domnevni šef telefoniral v Brazilijo, tamkajšnji vodja združbe pa je zahteval, da se vrneta k ladji in za vsako ceno najdeta vreče. Drugi dan sta uspela odviti le enega od vijakov, ki so jima preprečevali vstop, nato pa so ju odkrili, je med drugim še povedal Da Souza Silva, ki je obtožen kaznivega dejanja, za katerega je zagrožena kazen od pet do 15 let zapora.

Na prihodnjem naroku 10. decembra bodo predvidoma zaslišali priče, sojenje pa se bo nadaljevalo še 31. januarja.