Potrjena obsodilna sodba za dušnega pastirja

Predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti Branko Palatin je potrdil, da je sodba zoper duhovnika, nekdanjega župnika iz Ljutomera Andreja Zrima, zaradi kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja postala pravnomočna. Prvostopenjsko sodišče ga je spoznalo za krivega in mu izreklo pogojno obsodbo, v kateri mu je določilo za vsako dejanje sedem mesecev zapora ter nato enotno kazen leta in osem mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. Sodba je zdaj po potrditvi mariborskega višjega sodišča postala pravnomočna.

FOTO: Dokumetnacija Dela

Po dobrih 40 mesecih, odkar so zaznali napake in domnevna kazniva dejanja, ko ga je soboški škofizobčil iz cerkve, kar je pozneje potrdilo tudi cerkveno sodišče, se je septembra lani na murskosoboškem okrožnem sodišču začelo sojenje nekdanjemu ljutomerskemu župniku in dekanu Andreju Zrimu. Ta je sicer zanikal očitke tožilstva o storitvi kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, in kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja ter poskusa tega kaznivega dejanja.

Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih, je tožilstvo ljutomerskemu župniku očitalo, da je najmanj štiri ministrantke in mladoletnice pri verouku nadlegoval tako, da jih je med drugim udarjal po zadnji plati, ščipal, žgečkal in božal po intimnejših delih telesa.

Januarja letos so duhovnika spoznali za krivega na prvostopenjskem sodišču, višje sodišče pa je sodbo potrdilo konec avgusta.

Zahteva za varstvo zakonitosti na pravnomočno sodbo do danes ni bila vložena in ne napovedana.

Aprila 2018 ga je škof Štumpf odstranil iz prleške župnije, farani in faranke pa so dobili takšno pojasnilo: »Dragi verniki, sestre in bratje v Kristusu! Sporočam, da se je moral po navodilih Zakonika cerkvenega prava in Ekspertne skupine pri Slovenski škofovski konferenci dosedanji gospod župnik Andrej Zrim zaradi suma kaznivega dejanja umakniti iz župnije sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru.«

Zrima je nato obsodilo še cerkveno sodišče. Kot so decembra 2019 zapisali v oznanilih na spletni strani župnije, so mu bili izrečeni določeni ukrepi, med drugim opravičilo žrtvam in župnijskemu občestvu, prepoved vračanja v župnije službovanja brez škofovega izrecnega dovoljenja in prepoved javnega maševanja, dokler ne bo uspešno zaključena ustrezna terapija. Do izteka kazni, ki mu jo je naložilo civilno sodišče, velja tudi naložena kazen cerkvenega sodišča v Ljubljani.

Primer je dvignil precej prahu, župnik pa se je po izbruhu afere umaknil in se na obtožbe v javnosti ni odzival, nihče pa uradno niti ni vedel, kje je in kaj počne. Pred dogodkom se je sicer več staršev pritožilo, da nadleguje njihove otroke, a kolikor je znano, uradnih pritožb ni bilo, pa tudi ne morebitnih dokazov za uradni pregon nekdanjega župnika. Šele po odločitvi cerkvenega sodišča je bil sprožen tudi kazenski pregon.

Zrim je sicer v preteklosti že bil obtožen fizičnega napada na osebo, mlajšo od 14 let. To je bilo v času, ko je bil župnik v Gornji Radgoni, kjer se je pri verouku fizično lotil takrat 12-letnega veroukarja. Takrat so mu na sodišču v Gornji Radgoni dokazali, da naj bi pri verouku udaril mladoletnega fanta. Tudi pozneje so se vrstile pritožbe na Cankovi in v Ljutomeru, kjer naj bi nekoč deklico udaril s Svetim pismom po glavi, nekoga drugega pa s cerkvenimi ključi.