Povzročitelju smrtne nesreče ne morejo soditi

V nadaljevanju preberite:

Čeprav bo decembra od smrtne prometne nesreče, ki se je zgodila na mariborski Ptujski cesti, minilo že pet let, še vedno ni znano, kdaj bodo začeli soditi domnevnemu krivcu zanjo, Mariborčanu Nevzatu Bislimiju. Ta je bil že večkrat obsojen, enkrat tudi skupaj z ženo Nafijo, saj sta leta 2014 svojo 17-letno hčerko prodala v Italijo, kjer sta zakonca za svojega sina iskala nevesto. Zaslužila sta 15.000 evrov.

Dekle, ki je bilo zaljubljeno v drugega fanta, o selitvi v Italijo in poroki z neznanim mladeničem ni hotelo niti slišati, a so jo starši prisilili v to. V novi družini pa je bila nesrečnica vse prej kot srečna. Hasanijevi so jo namreč dobesedno zasužnjili, kot služabnica je morala od zore do mraka garati za desetčlansko družino. Ko je po mesecu dni v skladu z romskimi običaji le smela obiskati starše v Mariboru, se je zatekla na center za socialno delo. Namestili so jo v kriznem centru.