Požar pri Borovcu se ni pomembno razširil, gasilci čakajo na napovedan dež

Razmere na požarišču nad Borovcem pri Kočevski Reki, kjer je v petek zvečer znova zagorelo, so se nekoliko izboljšale, ogenj se ni bistveno razširil. Trenutno poteka še tudi gašenje z letaloma air tractor, gasilci pa čakajo predvsem na napovedan obilen dež, je za STA povedal namestnik poveljnika kočevske civilne zaščite Igor Kalinič.

Dopoldne so na požarišču na strmem in večinoma nedostopnem grebenu med Borovcem in dolino Kolpe oz. občino Osilnica lokalni gasilci požar gasili ob pomoči vojaškega helikopterja in letal air tractor. Helikopter je akcijo zaključil, letali pa še ostajata.

Z zalivanjem žarišč in robov okoli 25 hektarjev velikega pogorišča skušajo požar zadržati v sedanjem obsegu, je povedal Kalinič.

Stanje se je ponoči in dopoldne sicer nekoliko izboljšalo. Požar so že v soboto popoldne omejili in se od tedaj ni pomembno razširil.

Gasilci zdaj čakajo predvsem na napovedan dež, ki bi lahko bil po predvidevanjih celo zelo obilen. Za požarišče bo to po Kaliničevih besedah dobra novica, upa pa, da zaradi izdatnih padavin ne bo težav v dolini Kolpe, kjer neredko pride do poplav.

Plameni zajeli tudi pragozd

Zaradi požara na tem območju večinoma nedotaknjene narave sicer ni bilo ogroženo nobeno naselje, so pa plameni po poročanju Televizije Slovenija zajeli tudi pragozd Krokar, ki je vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine. Pristojni so vse planince in obiskovalce že v soboto pozvali, naj trenutno ne obiskujejo območij vrhov Krokar, Krempa in Sedlo.

Na območju je zagorelo že v sredo, najverjetneje zaradi udara strele. Gasilcem je takrat uspelo preprečiti hujši požar. V petek se je ogenj nato spet razplamtel.