Plohe in nevihte na zahodu že zjutraj, čez dan bodo zajele večji del države

Popribližno desetih dneh vročinskega vala, visokih temperatur in toplotnih obremenitev, danes prihaja ohladitev. Kot poroča Arso, bo danes jasno s spremenljivo oblačnostjo. Krajevne plohe in nevihte bodo na zahodu že zjutraj, čez dan pa bodo postopno zajele večji del Slovenije in se nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 32 stopinj Celzija.

Danes bo v krajih zahodno od nas in na območju Alp spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. V krajih južno in vzhodno od nas bo večji del dneva še sončno in vroče, navaja Arso.

Še vedno pa je za Primorsko razglašena visoka požarna ogroženost.

Jutri bo večinoma oblačno in deževno, sprva bodo vmes tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Osvežilo se bo, ob severnem Jadranu bo zapihala burja.

FOTO: Jure Eržen/Delo

V sredo bo spet topleje

V torek dopoldne bo pretežno oblačno, predvsem v južni in osrednji Sloveniji bo še deževalo. Popoldne se bo delno razjasnilo. V sredo bo sončno in spet topleje. Pričakuje se temperature okoli 30 stopinj Celzija.

Dva vročinska vala

Letošnje poletje je doslej prineslo dva izrazita vročinska vala, prvega v juliju (večinoma med 8. in 19. julijem) ter sedanjega, ki se je na Primorskem začel že na začetku meseca, v večini krajev pa od 9. avgusta naprej in se bliža koncu.