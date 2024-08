Pri Kočevski Reki ponovno zagorelo

Nad krajem Borovce pri Kočevski Reki je v petek zvečer ponovno zagorelo, so za STA potrdili na upravi za zaščito in reševanje.

Podtalnega požara, ki sta ga včeraj začela gasiti helikopter in air tractor, zjutraj pa z gašenjem nadaljevala, še niso omejili. Njegov obseg še ni znan, so dodali na upravi.

Nad krajem Borovce pri Kočevski Reki je zagorelo že v sredo. Kot so v četrtek sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je takratni požar najverjetneje zanetil udar strele. Policisti v helikopterju, policisti na terenu in gasilci so uspeli pravočasno preprečiti hujši požar, ki bi lahko bil težko obvladljiv zaradi nedostopnosti terena, so takrat še navedli na ljubljanski policijski upravi.