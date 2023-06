Požar v predoru Vodole povzročil razdejanje

Zelo dramatično se je danes zgodaj zjutraj začel zadnji junijski ponedeljek. Operativno-komunikacijski center mariborske policijske uprave so okoli 7. ure obvestili, da se je na štajerski avtocesti v predoru Vodole (mariborska vzhodna obvoznica), med priključkom Zrkovska in razcepom Dragučova, zgodila prometna nesreča. Pri tem so zagorela tri vozila.

Na kraj so nemudoma odhiteli reševalci in mariborski policisti, v nekaj minutah so prihiteli tudi gasilci, ki so začeli gasiti že močno razvit in nevaren požar. Na terenu je bilo okoli 120 gasilcev iz Gasilske brigade Maribor in 11 prostovoljskih gasilskih društev iz okolice. Promet na avtocesti je bil zaprt v obe smeri in preusmerjen na različne obvoze. Kljub temu so nastali daljši zastoji.

Nesreča se je zgodila med priključkom Zrkovska in razcepom Dragučova. O vzroku požara še ni mogoče govoriti. Promet bodo preusmerjali na nekdanjo hitro cesto.

Ko so gasilci ogenj pogasili, se je začelo odstranjevanje posledic enega največjih tovrstnih požarov pri nas, ki se je na koncu, vsaj ko gre za človeške žrtve, končal kar srečno, saj je samo ena oseba utrpela lažje poškodbe. Zato pa bo materialna škoda gotovo velikanska, ob tem se je pojavila bojazen, da bo sanacija predora trajala dalj časa, kar pomeni, da bo v vrhu turistične sezone zaprta pomembna prometnica.

Vkop Malečnik do nadaljnjega zaprt Na območju prometne nesreče zdaj poteka čiščenje cestišča in odvoz poškodovanih vozil. V Darsu po prvem pregledu ugotavljajo, da je uničena elektroinštalacijska oprema, poškodbe so tudi na betonskem oboku in na prometni opremi. Zaradi zagotovitve varnosti uporabnikov bo pokriti vkop Malečnik v smeri proti Avstriji do nadaljnjega zaprt, promet pa bo preusmerjen na drugo polovico avtoceste in bo potekal dvosmerno, so zapisali na Twitterju. Več informacij o tem, kdaj bodo predvidoma odstranili zaporo, bodo lahko dali po intervencijskem komisijskem pregledu ter analizi betona in ostalih potrebnih preiskavah. Predvidoma bo to konec tedna, so še navedli v Darsu. STA

Materialna škoda bo gotovo velikanska. FOTO: PGD Brezje

Kot je današnje dogajanje pojasnil poveljnik Javne gasilske službe Maribor, je požar povzročil nalet treh tovornih vozil. »Na srečo ni bilo težje poškodovanih oseb. Kljub temu so nekaj oseb prepeljali v UKC Maribor. Torej se ni zgodilo najhujše. Bil je velik požar, ogromno dela za gasilce, reševalce, 120 ljudi je bilo tako ali drugače aktiviranih, da so preprečili tisto najhujše. Na koncu pa je bila lažje poškodovana ena oseba.«

Poveljnik Gasilske brigade Maribor Primož Osojnik je dejal, da so ob 7. uri dobili informacijo, da je na kraju več ujetih vozil, zato so okrepili pomoč. »Naknadno so aktivirali celotni sektor, v nekaj minutah tudi celotna javna gasilska društva. Na kraju smo bili s 33 vozili. Vozila so bila v celoti zoglenela. Prvo tovorno vozilo je imelo naloženo blago, drugo je prevažalo avtomobile, tretje pa cisterno s kalcijevim karbonatom,« je še dodal Osojnik.

Drago Žibek, vodja gasilske intervencije, je ob tem povedal, da je bila celotna odprtina v vkop v plamenih, vedelo se je, da je dim iz vstopne in izstopne odprtine začel uhajati, aktivnosti so potekale hitro. »V prvi fazi smo potrebovali velike količine vode, toplotna obremenitev je bila huda in vse nevarnosti, ki so prežale na gasilce, so bile zelo velike.« Na srečo v vozilu ni bilo nikogar. Zaradi temperature se je začel rušiti strop, beton je bil obremenjen, bilo je več kot tisoč stopinj Celzija. »V moji 30-letni karieri je bila to ena izmed najzahtevnejših intervencij, lahko se zahvalimo fantom, podpornim ekipam in vsem, da smo jo tako uspešno izpeljali,« je dodal.

O vzroku požara še ni mogoče govoriti, pravi Janko Zrnko, pomočnik načelnika mariborske prometne policije. Jasno pa je, da je tunel do nadaljnjega izključen iz prometa. Promet bo treba preusmerjati na nekdanjo hitro cesto, a zavedajo se, da brez težav ne bo šlo.