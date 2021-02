Požar zajel Mozirsko kočo na Golteh

Mozirska koča v plamenih. FOTO: Ivan Suhoveršnik

Znana in priljubljena Mozirska koča na Golteh gori, gašenje poteka. Kot je dejal župan Mozirja, ki je na Golteh, še ni znano, zakaj je zagorelo. Požar gasijo gasilci PGD Mozirje, Rečica ob Savinji, Pobrežje ob Savinji, Grušovlje, Gorica ob Dreti in Ljubno ob Savinji.Na intervenciji so tudi predstavniki Planinskega društva Mozirje, društvo je kočo prevzelo leta 1984, nazadnje je bila koča temeljito obnovljena pred desetimi leti. Prav takrat so tam v organizaciji Uprave RS za zaščito in reševanje Celje, občine Mozirje in Gasilske zveze Zgornje Savinjske doline pripravili regijsko vajo Požar – Mozirska planina 2011.Prvo Mozirsko kočo je sicer zgradila Savinjska podružnica Slovenskega planinskega društva in jo odprla 5. oktobra 1896, pišejo na Planinski zvezi Slovenije. Okupator je kočo požgal leta 1942, celjski planinski pa so po vojni zgradili novo, ki je že štiri leta kasneje pogorela. Obnovljeno so odprli septembra 1951.V Zgornji Savinjski dolini sta v zadnjih letih zgoreli še dve planinski koči v lasti PD Celje Matica; leta 2017 Kocbekov dom na Korošici in novembra 2019 Frischaufov dom na Okrešlju.Policisti si bodo kraj požara ogledali jutri, so povedali na Policijski upravi Celje.