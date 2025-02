Požigalec ogrozil življenja stanovalcev

V nadaljevanju preberite:

Ne obtoženemu 25-letnemu Jakobu Herzogu, temveč tožilstvu, ki je ves čas vztrajalo pri obtožbi zoper njega, so pokimali ljubljanski višji sodniki in v celoti potrdili sodbo, ki mu je bila izrečena februarja lani in ki mu zaradi požigov prinaša enotno zaporno kazen tri leta in deset mesecev zapora. Ob tem pa mora poravnati še 18.000 evrov škode in plačati stroške postopka.

Spomnimo, da je sodišče na prvem sojenju, ki ga je vodila sodnica Irena Škulj Gradišar, precej časa namenilo razčiščevanju vprašanja, ali je Herzog 27. in 29. julija 2020 na Samostanski ulici 5 v Kamniku sredi noči zažgal enkrat renaulta scenica in drugič citroëna C3, oba parkirana blizu večstanovanjske stavbe. S tem je ogrozil življenja stanovalcev, saj je ogenj zajel tudi njihov blok; Herzog naj bi storil dve kaznivi dejanji povzročitve splošne nevarnosti.