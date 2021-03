Pravi, da je pobegnil, ker se je bal zapora

V nadaljevanju preberite:



Artona Culjaja, ki so ga na podlagi tiralice novembra lani prijeli v Nemčiji in nato izročili Sloveniji – ta ga je iskala zaradi ropa pred 18 leti – so po priznanju krivde obsodili. Izrečeno enoletno zaporno kazen za rop celjske živilske trgovine bo odslužil z delom v splošno korist, za rop taksista pa so mu izrekli pogojno zaporno kazen.