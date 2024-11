Pred hčerkico zabodel njenega očeta

V nadaljevanju preberite:

»Dogodek obžalujem, in če bi lahko, bi zavrtel čas nazaj. Prav tako sodišče prosim, da upošteva vse okoliščine in mi omogoči prestajanje kazni na odprtem oddelku,« je celjskemu kazenskemu sodniku Davidu Špernjaku dejal 38-letni slovenski in kosovski državljan Patris Jahiri, rojen v Celju, še preden mu je ta izrekel kazensko sankcijo, za katero se je obtoženi že pred tem dogovoril s tožilstvom.

Za poskus uboja oškodovanca Aleša S., ki ga je večkrat zabodel z nožem, in povzročitev lahke telesne poškodbe njegovi 19-mesečni hčerkici, ki jo je, tako kot tudi njega, poškropil s solzivcem, se je obtoženi Jahiri pogodil za enotno kazen tri leta in osem mesecev zapora.