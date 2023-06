Pregret podaljšek in 70.000 evrov škode

Ponoči je zagorela stanovanjska hiša v Podlehniku. Najverjetnejši vzrok požara je pregretje električnega razdelilnika oziroma podaljška pod nastreškom stanovanjske hiše, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

V hiši je sicer živela družina, nihče od njih pa v požaru ni bil poškodovan. Po nestrokovni oceni je nastalo za 70.000 evrov škode, še sporočajo policisti.

Požar so pogasili gasilci Prostovoljnih gasilskih društev Tržec in Videm.

Policisti in kriminalisti, ki so tujo krivdo izključili, nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o tem obvestili pristojno državno tožilstvo.