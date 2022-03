Prepovedi kurjenja ne upoštevajo

Obsežen požar na pobočju Gore je bil danes še vedno aktiven, še vedno so se pojavljala nova, posamezna žarišča. Tudi danes je na pomoč pri gašenju priletel helikopter Slovenske vojske. Veliko neodgovornih posameznikov še naprej ne upošteva prepovedi kurjenja.

Kot je za STA povedal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite (CZ) Ajdovščina Igor Benko, je danes ponoči večkrat zagorelo na požarišču nad državno cesto Ajdovščina–Col. Požar se sicer ne širi več, je pa ponoči znova zagorelo v neposredni bližini stanovanjske hiše. Gasilci so žarišče pogasili, tako da večje nevarnosti za stanovalce ni bilo. Na nedostopnem terenu nad državno cesto Ajdovščina–Col je večji požar izbruhnil v nedeljo popoldne in se razširil na več kot 50 hektarov površine. Kot je povedal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik, naj bi starejši občan odložil pepel, ki je najverjetneje zaradi burje vzplamtel in vžgal suho travo in grmičevje.

Gozdarji zažigali veje

Zjutraj pa je zagorelo še na drugi strani Cola, na severnem pobočju Požganega hriba na Nanosu. Tudi ta teren je težko dostopen, zato naj bi znova pomagal helikopter, tako da je bil manjši požar hitro pogašen. Po prvih podatkih naj bi skupina gozdarjev sežigala manjšo količino starega vejevja.

Na celotnem območju države je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja zaradi suše. A veliko neodgovornih posameznikov ne upošteva prepovedi kurjenja. Tudi s PU Koper so včeraj sporočili, da so bili samo v ponedeljek obveščeni o kar osmih kurjenjih v naravi, predvsem na obalnem območju. »Izsledili so tudi štiri kršitelje,« sporočajo.

»V času razglašene požarne ogroženosti je na prostem, v naravnem okolju, prepovedano kurjenje in izvajanje vsakršnih aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Narava je izredno suha in kurjenje v naravnem okolju ima lahko katastrofalne posledice. Pred desetimi leti smo bili priča velikemu požaru na območju od Črnega Kala do Obrova. Posledice so vidne še danes,« opozarja Anita Leskovec, tiskovna predstavnica policijske uprave Koper.

»Zato policisti PU Koper apeliramo na vse, da v naravnem okolju, predvsem dokler je narava tako suha in dokler je razglašena velika požarna ogroženost, ne kurijo ali izvajajo drugih aktivnosti, ki lahko izzovejo požar. Požari so lahko zelo nevarni, povzročijo veliko škode, poleg tega pa močno obremenijo interventne službe, tako gasilce kot tudi policiste,« je dodala.