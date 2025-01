Pri Oplotnici trčila avtobusa, mladoletnika reševalci odpeljali v bolnišnico

S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da se je danes zjutraj na območju Oplotnice zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena dva avtobusa s potniki.

Policiste so o nesreči obvestili ob pol devetih zjutraj. Na lokalni cesti sta trčila dva avtobusa z večjim številom potnikov. Okoliščine, ki so privedle do nesreče, policisti še ugotavljajo. Po prvih ocenah so bili v nesreči le lažje poškodovani.

Kolikor je znano doslej, so dve mladoletni osebi reševalci odpeljali v bolnišnico.