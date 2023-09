Pri Rudniku v hudi prometni nesreči umrle tri osebe

Okoli 15.30 se je na južni ljubljanski obvoznici v bližini izvoza Rudnik v smeri Kopra zgodila hujša prometna nesreča. Udeležena so tri osebna vozila, izmed katerih ima eno počitniško prikolico, in dve tovorni vozili, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. V trčenju so vozila zagorela.

Kraj nesreče. FOTO: PU Ljubljana

Po dosedanjih ugotovitvah so tri osebe zaradi poškodb na kraju nesreče umrle, najmanj ena oseba pa je poškodovana. Gašenje gorečih vozil še vedno poteka.

Južna ljubljanska obvoznica je na tem delu popolnoma zaprta, promet je oviran tudi v nasprotni smeri. Policija priporoča obvoz po severni ljubljanski obvoznici. Tisti, ki so obstali v zastoju, naj upoštevajo navodila policistov in upravljavca ceste in naj ne vozijo vzvratno, obračajo ali hodijo po cestišču, so prosili.

Več sledi ...