Priznal in obžaloval, da je streljal na brata

V nadaljevanju preberite:

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so danes Janezu Zajcu iz vasice Maršiči na Dolenjskem izrekli dve leti in pol zapora zaradi poskusa povzročitve hude telesne poškodbe in nedovoljenega prometa z orožjem. Tožilstvo mu je očitalo, da je oktobra lani na domačem naslovu streljal na mlajšega brata in ga s prvim strelom zadel v predel leve rame. Zajc je na februarskem predobravnavnem naroku dejanje priznal, danes pa ga je ponovno obžaloval.

Prvega oktobra lani je Janezu Zajcu, če je verjeti besedam njegovih sosedov, zaradi dolgoletnega spora z bratom Poldetom enostavno »počil film«. V roke je vzel slabo predelano pištolo zastava in jo uperil proti 57-letnemu bratu.