Prometna nesreča na gorenjski avtocesti, nastaja zastoj

Na gorenjski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani, promet poteka po odstavnem pasu, poroča Prometnoinformacijski center.

Nastaja zastoj, zamuda je približno trideset minut. Kot je razvidno s fotografij, so vozniki naredili zgleden reševalni pas. Vlada je sicer prejšnji teden na seji zvišala kazni za voznike, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu ali vozijo po vzpostavljenem reševalnem pasu in s tem intervencijskim vozilom preprečujejo izvedbo nujnih nalog za reševanje življenj. Ta kazen po novem znaša enotno 500 evrov in tri kazenske točke.

FOTO: Matjaž Kosmač

Kot še poroča Prometnoinformacijski center, je na primorski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila oviran promet pred priključkom Kastelec proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet pred priključkom Celje vzhod proti Mariboru.