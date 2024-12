Povzročitelj umrl na kraju nesreče

V torek se je na regionalni cesti med Stranicami in Vitanjem zgodila tragična prometna nesreča. Dvainsedemdesetletni voznik tovornega vozila je med vožnjo zapeljal levo na nasprotno smerno vozišče ter trčil v osebno vozilo s priklopnikom, s katerim je v tistem trenutku v nasprotni smeri pripeljal 34-letni voznik. Povzročitelj je umrl na kraju nesreče.

»V trčenju se je hudo poškodovala sopotnica v vozilu povzročitelja. Voznik osebnega vozila in njegov sopotnik nista bila poškodovana,« so o nesreči še pojasnili na PU Celje. To je letošnja šesta smrtna prometna nesreča na območju PU Celje. Poleg policistov so v intervenciji sodelovali reševalci in gasilci, cesta je bila dlje zaprta. Udeležene so bile tudi domače živali.

Tudi radovljiški policisti so v torek nekaj po 8. uri odhiteli na kraj nesreče na relaciji Podvin–Radovljica. Tam je 76-letna voznica na območju obvoza zaradi obnove vozišča vozila po desnem smernem vozišču in z avtom zapeljala levo v zaporo ter najprej trčila v usmerjevalne table, nato zapeljala čez brežino in trčila še v nosilno konstrukcijo nadvoza.

Posredovali so tudi gasilci. FOTO: PGD Zreče

Voznica je bila lažje poškodovana, sopotnica pa huje. Obe so z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo. »Policisti za voznico vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo,« sporočajo s PU Kranj.

O še eni hudi prometni nesreči so poročali s PU Maribor. V torek dopoldne je na območju Slovenske Bistrice voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v pešca, ta se je hudo poškodoval. Odpeljali so ga na zdravljenje v UKC Maribor. »Voznike znova opozarjamo na previdnost in jih pozivamo, da so zlasti pozorni na ranljive udeležence v cestnem prometu, ki so v tem času še posebej ogroženi,« opozarja Anita Kovačič, tiskovna predstavnica.

Dve hudi nesreči pa sta se tudi včeraj zgodili na območju PU Celje. Prva okoli pol sedmih zjutraj na avtocesti, v bližini izvoza Dramlje. Voznik kombija je vozil proti Slovenskim Konjicam in trčil v odbojno ograjo ter nato še v tovorno vozilo, ki je vozilo pred njim. Povzročitelj je bil lažje poškodovan, sopotnik pa huje.

»Voznike znova opozarjamo na previdnost in jih pozivamo, da so zlasti pozorni na ranljive udeležence v cestnem prometu, ki so v tem času še posebej ogroženi,« opozarja Anita Kovačič, tiskovna predstavnica. FOTO: PGD Zreče

Pri Dravogradu je nekaj pred osmo uro voznica avta, ki je vozila iz smeri Radelj ob Dravi proti Slovenj Gradcu, v blagem desnem ovinku zapeljala na nasprotni vozni pas in čelno trčila v osebno vozilo avtošole. Voznica avtošole se je v trčenju hudo poškodovala, stopnje poškodb druge voznice in sopotnika v vozilu avtošole pa včeraj še niso bile znane.