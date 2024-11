Mučno in zamudno vračanje v življenje pred katastrofo

V nadaljevanju preberite:

Poldrugi teden po povodnji, ki je opustošila vzhodni del Španije, zlasti avtonomno skupnost Valencia, reševalne ekipe, domačini in prostovoljci odpravljajo posledice in si prizadevajo za vzpostavitev razmer, ki bi spominjale na življenje pred usodnim 29. okto­brom. Najbolj tragična naravna­ nesreča v moderni zgodovini Španije je zahtevala 223 žrtev, več ljudi je še vedno pogrešanih.

Rekonstrukcija prizadetih območij napreduje različno hitro. Glavne ulice in prometnice dobršnega dela približno 70 občin, ki jih je zajelo divjanje narave, naj bi bile očiščene, pa vendar pomoč do nekaterih delov regije še ni prišla. Primanjkuje zlasti težke mehanizacije. Podobe tako ponekod še vedno spominjajo na prve dni po neurju, širi se smrad. Ceste in pločniki so zasuti s tonami blata, na njih se poleg zveriženih avtomobilov kopičijo uničeno pohištvo, gospodinjski aparati ter s fotografijami in drugimi dokumenti intima in spomini ljudi, ki jim je narasla voda vzela dobršen del premoženja.

Po navedbah regionalnih oblasti vsak dan odstranijo okoli 2500 ton odpadkov. Zdravstvene službe v poplavljenih vaseh in krajih opozarjajo na nevarnost širjenja bolezni, kot so leptospiroza, tetanus, kolera, tifus in gastroenteritis. Okoli 10 odstotkov od 850.000 ljudi, kolikor jih živi na prizadetih območjih, še vedno nima zagotov­ljene preskrbe s pitno vodo.