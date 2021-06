Prometna nesreča zahtevala smrtno žrtev

Na gorenjski avtocesti na Hrušici v smeri Karavank se je sredi dneva zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl voznik osebnega vozila, ki je trčil v zadnji del priklopnika stoječega tovornega vozila, so sporočili s PU Kranj. Zaradi odpravljanja posledic nesreče so avtocesto zaprli za približno eno uro. Promet je zdaj spet sproščen.



Slovenski državljan, ki je bil v avtomobilu sam, je umrl na kraju nesreče. Voznik tovornega vozila pa po podatkih policije ni poškodovan, so še zapisali na Policijski upravi (PU) Kranj.



Na gorenjskih cestah je letos umrlo pet udeležencev v prometu.

